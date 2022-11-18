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В США узнали о намерении Киева столкнуть НАТО и Россию из-за инцидента в Польше

Экс-разведчик США Риттер: Украина хотела использовать инцидент в Польше, чтобы столкнуть НАТО и Россию
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Фото: REUTERS/Kacper Pempel
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Президент Украины Владимир Зеленский хотел использовать инцидент с ракетами в Польше, чтобы столкнуть НАТО и Россию. Такое заявление 17 ноября сделал бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

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«Эта ракета, как мы сейчас знаем, — С-300, на ней даже есть серийный номер, так что всё указывает на Украину. НАТО признает, что проследила траекторию движения этой ракеты, и знает, откуда она была запущена. У нас есть полная информация. Поэтому Зеленский перестал отрицать», — сказал экс-разведчик.

Риттер указал на то, что Украина обеспокоена ударами по ее инфраструктуре, так как они могут привести к ее полному обесточиванию. Он считает, что это и стало вероятной причиной для провокации в Польше. По его мнению, Киев хочет, чтобы НАТО объявила бесполетную зону над Украиной.

«Это было бы их спасение», — пояснил бывший офицер.

Ранее в этот день Франция, США, ФРГ и Великобритания предложили направить в Польшу экспертов для анализа инцидента.

Тогда же в четверг сообщалось, что польская партия «Конфедерация» возмутилась поведением Варшавы и ожидает от Киева извинений и компенсаций семьям погибших в инциденте с ракетой в Пшеводуве.

Издание Politico со ссылкой на американских и европейских чиновников написало, что США попросили Европу и Украину осторожнее говорить о падении ракеты в Польше. Также отмечалось, что различия в заявлениях США и Украины по поводу падения ракет в Польше являются первым серьезным расхождением между странами с начала специальной военной операции России по защите Донбасса.

15 ноября польские СМИ сообщили, что одна или две ракеты попали в зерносушилку в Польше на границе с Украиной, в результате чего погибли два человека. Варшава и Киев практически сразу обвинили в случившемся Россию.

В Минобороны России опровергли спекуляции о причастности к произошедшему.

Позже агентство Reuters со ссылкой на источник в НАТО сообщило, что президент США Джо Байден проинформировал НАТО и G7 о том, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой ПВО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что, по предварительной оценке альянса, в Польше упала ракета ПВО Украины.

Постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что произошедшее стало провокацией Украины и Польши.

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