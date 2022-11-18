Водитель «Нивы» сбил подростка и скрылся с места ДТП под Липецокм
В Липецкой области водитель «Нивы» сбил подростка и уехал с места происшествия. Об этом в пятницу, 18 ноября, пишет GOROD48 со ссылкой на региональное управление ГИБДД.
Инцидент произошел накануне, 17 ноября, в Усмани на улице Ленина. 64-летний мужчина за рулем авто наехал на 14-летнего подростка на нерегулируемом пешеходном переходе. Ребенок получил травмы, ему потребовалась медпомощь.
Правоохранителям вскоре удалось задержать мужчину, пишет LipetskMedia.
8 ноября в Свердловской области водитель иномарки наехал на женщину, которая сидела на дороге. Женщина погибла.