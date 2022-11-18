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Рейды по выявлению несанкционированных переправ начали проводить в Якутске

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В районе Якутска начали проводить рейды по выявлению несанкционированных переправ на реке Лене. Об этом сообщает окружная администрация города Якутска.

С 18 ноября рейды будут проводиться ежедневно на участке Лены от Якутска до поселка Нижний Бестях. В них принимают участие инспекторы ГИМС, сотрудники ГИБДД и транспортной полиции, представители административной комиссии горадминистрации.

На сегодняшний день ни одной официально открытой переправы в Якутске нет, пишет ИА SakhaNews.

«До официально организованной ледовой переправы нет гарантии безопасной толщины льда, отсутствие промоин, трещин, наледей, припорошенных снегом. Поэтому мы призываем автомобилистов не допустить несанкционированных выездов на лед», — объяснил госинспектор ГИМС МЧС по республике Андрей Иванов.

10 ноября в Якутии открыли первую ледовую переправу. Она расположена на реке Оленек в Оленекском районе. С 14 ноября заработали еще две — на реках Ясачная и Стрекаловская.

Всего в республике в зимний период планируют обустроить и открыть 51 ледовую переправу и 26 автозимников.

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