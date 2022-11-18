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Президент Владимир Путин собрал Совбез и обсудил гражданскую оборону в России

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Президент России Владимир Путин в пятницу, 18 ноября, очно обсудил с членами Совета безопасности РФ совершенствование гражданской обороны в стране.

«У нас сегодня плановый вопрос: МЧС предлагает обсудить вопросы совершенствования гражданской обороны. Давайте начнем работать», — сказал президент РФ в начале совещания, после чего оно продолжилось уже без участия журналистов.

«Угрозы для нашей страны многократно возрастут»
О чем говорилось на заседании Совета безопасности России 21 февраля

По словам российского лидера, инициатором обсуждения стало Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Как отмечается на сайте Кремля, это первое очное совещание постоянных членов Совбеза в Кремле после 21 февраля, когда было принято решение признать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

В мероприятии участвовали спикер СФ РФ Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред СБ РФ Дмитрий Медведев и секретарь Совбеза Николай Патрушев, главы МВД, МИД и Минобороны Владимир Колокольцев, Сергей Лавров и Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Также в мероприятии участвовал глава МЧС Александр Куренков.

Ранее, 6 ноября сообщалось, что президент России на следующей неделе проведет традиционное оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.

Оперативные совещания с Совбезом РФ Путин проводит регулярно один раз в неделю.

Предыдущее состоялось 2 ноября. Как рассказал тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в закрытой части совещания глава государства выслушал доклад премьер-министра России Михаила Мишустина о работе координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил.

31 октября Мишустин отметил, что реальные потребности Вооруженных сил России необходимо точно оценить и сопоставить их с возможностями оборонно-промышленного комплекса.

До этого, 19 октября ,на заседании Совбеза РФ обсуждалось противостояние угрозам национальной безопасности, в связи с чем Путин принял ряд важных решений. В частности, глава государства поручил ввести военное положение в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях и режим повышенной готовности в регионах Центрального федерального округа, в том числе в Москве.

На территориях Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и города Севастополя введен средний уровень реагирования.

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