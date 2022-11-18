В Рязани прошел забег Дедов Морозов

В Рязани в Верхнем городском парке состоялся забег Дедов Морозов. Об этом в пятницу, 18 ноября, пишет РИА «7 новостей» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Мероприятие было посвящено дню рождения Деда Мороза и собрало более 100 участников. Они пробежали дистанции в 200, 300 и 500 м. Победителей и призеров определили в девяти возрастных группах. Лучшие бегуны получили грамоты и призы.

Также награды вручили обладателям самых интересных костюмов, отмечает 62INFO.ru. Здесь были не только Деды Морозы, но и Снегурочки, и Баба Яга, и другие сказочные персонажи.

Такой забег проводится в Рязани в седьмой раз.