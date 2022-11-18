Автомобилистка насмерть сбила мужчину-пешехода в Якутске

В Якутске водитель иномарки насмерть сбила мужчину-пешехода. Об этом сообщает Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Саха (Якутия).

Авария произошла вечером 17 ноября на автодороге «Нам». Предварительно установлено, что 38-летняя водитель Suzuki SX4 допустила наезд на 46-летнего пешехода, который, по словам автомобилистки, находился на проезжей части.

В результате ДТП мужчина получил различные травмы, от которых скончался на месте, пишет ИА YakutiaMedia.

По данным ГИБДД, водительский стаж женщины составляет три года. В 2022-м она семь раз привлекалась за превышение скорости. Проведенное после ДТП медосвидетельствование факта употребления алкоголя не выявило. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

8 ноября в Свердловской области водитель иномарки наехал на женщину, которая сидела на дороге. Пешеход погибла.