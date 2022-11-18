The Silver Institute спрогнозировал рекордный дефицит серебра в 2022 году

Мировой рынок серебра в этом году настигнет дефицит на уровне 194 млн унций. Это будет рекорд за несколько десятилетий, показатель в четыре раза превысит уровень 2021 года, говорится в отчете The Silver Institute, опубликованном на официальном сайте 18 ноября.

По информации аналитиков, рекордно вырастет спрос со стороны ювелиров, промышленных потребителей, розничных инвесторов.

«Ожидается, что мировой спрос на серебро достигнет нового максимума в 1,21 млрд унций в 2022 году, что на 16% больше, чем в 2021 году», — предположили специалисты, уточнив, что промышленный спрос может вырасти до 539 млн унций.

Ранее, 1 августа, в пресс-службе компании SOKOLOV рассказали «Известиям», что одной из тенденций российского рынка стало увеличение доли серебра. Так, начиная с 2009 года и в последнее время значительно растет доля серебряных украшений: с 25% в начале 2010-х до 33% в 2021 году (в стоимости). К 2023 году объем серебра в денежном выражении достигнет 40%, считают эксперты.