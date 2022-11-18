ФСБ задержала участника нацбатальона при въезде в Крым

Жителя Херсонской области заподозрили в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования «Батальон имени Номана Челебиджихана» (признан террористическим и запрещен в РФ), он был задержан при попытке въехать в Крым. Об этом заявили в пятницу, 18 ноября, в управлении ФСБ России по Крыму и Севастополю.

Против мужчины 1987 года рождения возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 208 УК РФ).

«Установлено, что подозреваемый в декабре 2015 года добровольно вступил в состав незаконного вооруженного формирования <…>, в составе которого участвовал в вооруженной охране батальона, осуществлял проверку лиц и автотранспорта, а также занимался хозяйственной деятельностью», — говорится в сообщении пресс-службы управления.

Ранее, 15 ноября, в Севастополе сотрудники УФСБ задержали 20-летнего местного жителя, готовившего теракт на складе с топливом. Подозреваемый был сторонником украинского национализма. В настоящий момент юноша арестован на два месяца, а в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к совершению теракта.

10 ноября в Екатеринбурге сотрудники спецслужб предотвратили теракт в здании военкомата. В результате обысков по месту жительства 47-летнего задержанного изъято пять самодельных зажигательных устройств. Сейчас мужчина заключен под стражу. В отношении него возбуждено дело по статье о подготовке к террористическому акту.

До этого, 28 октября, четырех сторонников украинских националистов задержали на Ставрополье за подготовку теракта на административном объекте. Задержанные помещены под стражу, в отношении них возбуждены уголовные дела.