Суд освободил из-под домашнего ареста экс-президента Молдавии Додона

Бывшего президента Молдавии Игоря Додона освободили из-под домашнего ареста. Трансляция судебного заседания велась в его Telegram-канале 18 ноября.

«Отклонить требование обвинения о содержании Игоря Додона под домашним арестом. Вместе с тем он остается под судебным контролем на 60 дней», — огласил вердикт судья.

Отмечается, что во время судебного контроля Додону запрещено покидать страну.

Экс-президента задержали в мае, поместили под домашний арест и предъявили обвинения в превышении полномочий в период, когда он занимал пост министра экономики в 2008 году. Также по одному из пунктов обвинения Додону вменяют незаконное владение имуществом стоимостью €1 млн. Следствие утверждает, что это существенно превышает задекларированный им доход в 3 млн леев (€150 тыс.).

Представитель Генпрокуратуры страны Марианна Керпек 18 мая рассказывала, что уголовное дело в отношении Додона возбуждено после видеозаписи, появившейся в публичном пространстве летом 2020 года.

Видео было сделано на скрытую камеру в июне 2019 года. На ней бывший тогда лидером Демократической партии олигарх Владимир Плахотнюк обсуждал с Додоном ситуацию в стране после парламентских выборов. Плахотнюк попытался передать бывшему главе Молдавии черный пакет, в котором, предположительно, были деньги.

Додон тогда отказался принять взятку, однако оппозиционные партии всё равно обвинили его в коррупции.

Сам Додон свою вину полностью отрицает и считает дело против него политическим заказом нынешнего президента страны Майи Санду. Она же, в свою очередь, призвала прокуратуру к справедливому расследованию дела.