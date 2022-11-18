Житель Купянска заявил украинскому журналисту о поддержке России населением

В Купянске Харьковской области местный житель заявил украинскому журналисту, что более половины населения города поддерживает Россию.

На кадрах журналист подходит к случайному прохожему и спрашивает, кого поддерживает местное население. Мужчина отвечает, что более 60% города выступают за Россию. Услышав это, журналист прекратил съемку.

8 ноября в Харьковской области Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск настоятеля православного храма, который агитировал прихожан поддерживать РФ и вовлек в это местную жительницу.

Еще 20 сентября жители Запорожской области рассказали корреспонденту «Известий», что надеются на прекращение обстрелов, а также на порядок, стабильность и повышение уровня жизни после присоединения к РФ.

5 октября президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии четырех освобожденных регионов в состав РФ. До этого, в период с 23 по 27 сентября, там прошли голосования на референдумах.

За присоединение Донецкой Народной Республики (ДНР) к РФ по результатам обработки 100% бюллетеней проголосовали 99,23% граждан. В Луганской Народной Республики (ЛНР) интеграцию с РФ поддержали 98,42% граждан, в Херсонской области — 87,05%, а в Запорожской области — 93,11%.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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