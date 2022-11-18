Путин наградил экипаж вывозившего людей из Херсона катера «Арарат»

Президент России Владимир Путин наградил экипаж катера «Арарат», помогавшего вывозить людей из Херсона. Документ опубликован 18 ноября на официальном портале правовых актов.

Экипаж награжден за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга в экстремальной ситуации.

Капитан Владимир Куценко и групповой механик Олег Березюк удостоены орденов Мужества, матрос Роман Уваров получил медаль «За спасение погибавших». Также орденом мужества награжден начальник отдела пассажирских перевозок Александр Пащенко.

14 ноября в Херсонской области моряки завершили последний вывозной рейс для мирного населения. Изначально планировалось совершить только одну переправу, но вскоре стало понятно, что зараз вывезти всех желающих невозможно. Тогда экипаж «Арарата» решил вернуться за людьми.

По словам Александра Пащенко, в первый раз капитану пришлось вести корабль в густом тумане, ориентируясь по дорожной карте на смартфоне, а в третий раз — уже в темноте.

Несмотря на тяжелые погодные условия, команда «Арарата» блестяще справилась с поставленной задачей. По словам матроса Романа, реакция эвакуированных жителей была очень трогательной: капитана приветствовали аплодисментами.

11 ноября в Минобороны РФ заявили, что на херсонском направлении завершена переброска подразделений российских войск на левый берег Днепра. При этом официальный представитель ведомства Игорь Конашенков подчеркнул, что лицам, пожелавшим покинуть правобережную часть Херсонской области, оказана помощь в эвакуации.

Уточнялось, что свыше 30 тыс. российских военнослужащих выведено на левый берег Днепра. Также переправлено 5 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе подлежащей ремонту.