Женщину и ребенка спасли из заблокированной после ДТП машины в Москве

Автобус и легковая машина столкнулись на улице Левобережной на севере Москвы, в результате заблокированными в искореженной машине оказались женщина и ребенок, людей вызволили спасатели. Об этом 18 ноября сообщили в экстренных службах.

Автомобиль оказался зажатым между автобусом и припаркованном транспортом. Людей из легкового автомобиля извлекли, их осмотрели медики, отмечает ТАСС.

В момент ДТП в автобусе находился только водитель, мужчина не пострадал.

Как говорится в Telegram-канале Госавтоинспекции, ДТП произошло на Левобережной улице в районе дома 6. По данным полиции, сначала столкнулись автобус и Kia, после чего машина врезалась в автомобиль Hyundai. Пострадала малолетняя пассажирка автомобиля Kia, которая находилась на заднем сиденье в детском удерживающем устройстве. Она госпитализирована.

Виновника и обстоятельства аварии установит дознание.

15 ноября в аварии с участием автобуса на юге Москвы пострадали два человека. По данным «Известий», в результате происшествия на Каширском шоссе пострадали пассажир автобуса и водитель легковушки.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением.