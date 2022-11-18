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Павлюченко назвал плохой новостью запрет продажи пива на ЧМ-2022 в Катаре

Роман Павлюченко о запрете продажи пива на ЧМ-2022 в Катаре: болельщики найдут пиво везде
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Фото: REUTERS/Ibraheem Al Omari
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Бывший футболист «Спартака» Роман Павлюченко 18 ноября прокомментировал «Известиям» новость о том, что власти Катара за два дня до чемпионата мира по футболу решили запретить продажу алкогольного пива на всех стадионах.

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«Я думаю, что болельщики такие люди, они найдут пиво везде. Ну, конечно, это плохая новость для всех болельщиков. Те же немцы, англичане, бельгийцы — все любят пиво. Но надо понимать, что это мусульманская страна, есть определенные правила, которых надо придерживаться, никуда ты от этого не денешься», — считает спортсмен.

По мнению Павлюченко, те, кто захочет, «найдут способ пиво попить на футболе».

Ранее в этот день о запрете продажи пива на стадионах ЧМ-2022 в Катаре объявила Международная футбола (ФИФА). Там уточнили, что решение не повлияет на продажу безалкогольного пива, которое по-прежнему будет доступно на всех стадионах чемпионата.

Также в ФИФА заявили о намерении совместно с властями Катара и впредь заботиться о том, чтобы стадионы и прилегающие территории «обеспечивали уважительное и приятное времяпрепровождение для всех болельщиков».

Ранее в этот день журналист Амджад Тах заявил, что Катар подкупил восемь игроков сборной Эквадора, чтобы выиграть в мачте открытия чемпионата мира по футболу. Он выразил надежду, что подобная информация является ложью, а ее распространение не повлияет на результат.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Мировое первенство впервые состоится в зимнее время года из-за сильной летней жары в Катаре.

Матч открытия чемпионата мира по футболу 2022 года разыграют команды Катара и Эквадора. Обе они попали в группу А при жеребьевке. Матч состоится 21 ноября в городе Эль-Хаур на стадионе «Эль-Байт».

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