Павлюченко назвал плохой новостью запрет продажи пива на ЧМ-2022 в Катаре

Бывший футболист «Спартака» Роман Павлюченко 18 ноября прокомментировал «Известиям» новость о том, что власти Катара за два дня до чемпионата мира по футболу решили запретить продажу алкогольного пива на всех стадионах.

«Я думаю, что болельщики такие люди, они найдут пиво везде. Ну, конечно, это плохая новость для всех болельщиков. Те же немцы, англичане, бельгийцы — все любят пиво. Но надо понимать, что это мусульманская страна, есть определенные правила, которых надо придерживаться, никуда ты от этого не денешься», — считает спортсмен.

По мнению Павлюченко, те, кто захочет, «найдут способ пиво попить на футболе».

Ранее в этот день о запрете продажи пива на стадионах ЧМ-2022 в Катаре объявила Международная футбола (ФИФА). Там уточнили, что решение не повлияет на продажу безалкогольного пива, которое по-прежнему будет доступно на всех стадионах чемпионата.

Также в ФИФА заявили о намерении совместно с властями Катара и впредь заботиться о том, чтобы стадионы и прилегающие территории «обеспечивали уважительное и приятное времяпрепровождение для всех болельщиков».

Ранее в этот день журналист Амджад Тах заявил, что Катар подкупил восемь игроков сборной Эквадора, чтобы выиграть в мачте открытия чемпионата мира по футболу. Он выразил надежду, что подобная информация является ложью, а ее распространение не повлияет на результат.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Мировое первенство впервые состоится в зимнее время года из-за сильной летней жары в Катаре.

Матч открытия чемпионата мира по футболу 2022 года разыграют команды Катара и Эквадора. Обе они попали в группу А при жеребьевке. Матч состоится 21 ноября в городе Эль-Хаур на стадионе «Эль-Байт».