Эксперт оценила решение минфина Великобритании повысить налоги

Жесткие решения нового главы минфина Великобритании Джереми Ханта, объявившего о повышении некоторых категорий налогов, были ожидаемы после неудачной попытки правительства экс-премьера Лиз Трасс добиться смягчения последствий кризиса, роста стоимости жизни для граждан и одновременно поддержать экономический рост за счет снижения налогов. Об этом рассказала «Известиям» 18 ноября руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

По ее словам, такая политика Трасс привела к угрожающему развитию финансового кризиса в стране и фактически стала триггером смены правительства.

«Сейчас правительство Риши Сунака вынуждено принимать решения в ситуации развивающегося экономического и бюджетного кризиса — инфляция впервые за 40 лет превысила 11%, дефицит бюджета в этом фингоду теперь оценивается в £177 млрд, при этом, по словам министра финансов Джереми Ханта, британская экономика уже входит в рецессию», — объяснила она.

Как уточнила эксперт, новые меры направлены на сокращение дефицита бюджета при сохранении (хотя и на меньший срок) поддержки населения; они должны сэкономить примерно £55 млрд за счет сокращения налоговых льгот и увеличения налоговой нагрузки на энергетические компании, при этом на индексацию пособий и компенсацию части расходов на коммунальные счета будет направлено £26 млрд.

При этом для физических лиц максимальная ставка подоходного налога — 45%, от которой хотело отказаться правительство Трасс, — не только сохранится, но и будет применяться к доходам свыше £125,14 тыс. вместо прежних £150 тыс., добавила Беленькая. Порог получения вычета для дивидендных доходов будет снижен с £2 тыс. до £1 тыс. в следующем году и до £500 в 2024 году, а необлагаемая база по налогу на прирост капитала снизится с £12,3 тыс. до £6 тыс. в следующем году и до £3 тыс. в апреле 2024 года, рассказала она.

Кроме того, ставка налога на прибыль энергетических компаний временно повысится — с 25 до 35% с 1 января 2023 по март 2028 года на фоне роста тарифов на электроэнергию. Хант также объявил о новом временном 45-процентном налоге на сверхприбыль генераторов электроэнергии с низкими углеродными выбросами (т.е. фактически возобновляемую энергетику), уточнила аналитик.

Как она объяснила, по плану британского министерства финансов более жесткая бюджетная политика позволит постепенно сократить бюджетный дефицит страны и потребность в заимствованиях — с 7,1% ВВП в этом году до 5,5% ВВП в 2023-м, а через пять лет — до 2,4% ВВП. В то же время сокращение бюджетного дефицита должно способствовать замедлению инфляции, в этом случае Банк Англии сможет раньше завершить повышение процентной ставки, которое тормозит рост экономики, подчеркнула эксперт.

«Обратной стороной повышения налогов могло бы стать углубление экономического спада (но с учетом того что налоги увеличиваются с наиболее обеспеченных граждан и сверхприбылей энергетических компаний, этот риск минимален) и менее привлекательные условия инвестирования на британском фондовом рынке (из-за изменения налогообложения прибылей компаний, дивидендов и доходов от прироста капитала)», — заключила Беленькая.

Накануне Хант заявил, что в Великобритании повысят некоторые категории налогов для борьбы с экономическим кризисом.

8 ноября газета Evening Standart сообщила, что продуктовая инфляция в Великобритании достигла рекордных 14,7%. Отмечалось, что средний годовой счет за продукты в Великобритании вырос на £682 ($782).

27 сентября Международный валютный фонд критически отозвался о мерах экономической политики, представленных ранее бывшим британским премьером Лиз Трасс.