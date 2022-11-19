«Уран», товарищи!

Ровно 80 лет назад, 19 ноября 1942 года, советский народ совершил, как казалось, на тот момент невозможное — начал контрнаступление под Сталинградом, которое в буквальном смысле перевернуло ход Великой Отечественной войны. Операция «Уран» проложила дорогу будущим успехам и разрушила все надежды гитлеровской коалиции на молниеносную победу. За пять дней Красная армия смогла взять в «котел» 300-тысячное войско генерала Фридриха фон Паулюса и вдохновить солдат к наступлению по всем фронтам.

Вообще операция «Уран» окружена ореолом загадочности, потому что до сих пор неизвестно, кто был автором идеи, сколько людей приложило к ней руку, когда именно ее начали разрабатывать. И в этом огромная заслуга советской разведки и контрразведки. Наступление под Сталинградом планировалось в условиях строжайшей секретности. Документы существовали в единственном экземпляре, и доступ к ним был только у Иосифа Сталина и маршала Бориса Шапошникова. А во время подготовки контрнаступления бойцам даже запретили слать письма родным и близким, чтобы исключить малейшую утечку информации.

Для Адольфа Гитлера Сталинград был важной целью, так как выход к Волге позволил бы отрезать центральные районы СССР от снабжения хлебом и топливом и перевести ресурсы на нужды вермахта. Собственно, поэтому в этот район были направлены лучшие немецкие дивизии. Уверенности в успехе фашистскому руководству придавал тот факт, что к лету 1942 года советские войска начали терпеть поражения. Попытка прорвать блокаду Ленинграда в мае обернулась провалом, 4 июля после 250 дней изнурительных боев был сдан Севастополь, а на Северном Кавказе Гитлер вот-вот мог получить доступ к нефтяным скважинам.

К началу контрнаступления солдаты вермахта и союзные силы занимали около 90% территории Сталинграда. Но даже оставшихся 10% хватило Советской армии для того, чтобы подготовить резервы. Проблема была в том, что большая часть молодого пополнения не имела боевого опыта.

Но время играло на руку СССР. Несмотря на огромные потери в первый год войны — более миллиона человек, и это только по официальным данным, — план «Барбаросса» был сорван. Неуступчивость, мужество, отвага Красной армии позволили втянуть фашистские подразделения в затяжной конфликт.

Важно понимать, в каком состоянии СССР подходил к ВОВ. Гражданская война, Первая мировая и полная неразбериха в руководстве продолжали влиять на общество вплоть до середины 30-х годов. Коммунистический строй в исполнении Иосифа Сталина нравился далеко не всем. Любое несогласие оборачивалось жесточайшими репрессиями. Но страна смогла в кратчайшие сроки перевести экономику на военные рельсы. Буквально через год восточные районы СССР стали арсеналом советского фронта. А фашистские формирования, продвигаясь всё глубже, теряли пути снабжения.

Каждое сражение Великой Отечественной войны уникально. Причем не только с точки зрения стратегии, но и с точки зрения проявленных человеческих качеств. Абсолютно всё было против советского народа — нехватка продовольствия, оружия, тотальная разруха. Солдат, фермер, учитель, ученый, студент, швея — все они встали единым фронтом, вдохновляя каждого жителя огромной страны на подвиг.

Контрнаступление под Сталинградом стало именно таким подвигом. Да, до полного освобождения города оставалось еще несколько месяцев, а до конца войны — три года. Но капитуляция Фридриха Паулюса стала самой настоящей пощечиной вермахту и его союзникам. Крупнейшее поражение Гитлера с начала Второй мировой войны положило начало победам по всему миру.

Курская дуга, форсирование Днепра, освобождение Ленинграда — победы в этих сражениях стали возможны благодаря Сталинграду.

В последнее десятилетие среди историков, особенно зарубежных, появился нездоровый тренд — приуменьшать роль СССР в разгроме фашистской Германии. А успехи Красной армии объяснять метафизическими понятиями — суровой зимой, неудачным положением Меркурия и т.д. Еще лучше, когда пытаются напомнить про открытие второго фронта, хотя это произошло только в 1944 году.

Мне кажется, что искать «подводные камни» в подвиге людей — ничем не лучше сноса памятников воинам-освободителям. 80 лет назад контрнаступление под Сталинградом подарило надежду людям на мир. И об этом нельзя забывать, ведь без памяти о прошлом, нет будущего.

Автор — обозреватель «Известий», магистр исторических наук

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