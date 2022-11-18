Американист назвал цель проведения аудита финподдержки Украины Вашингтоном

Американист Малек Дудаков в пятницу, 18 ноября, в беседе с «Известиями» рассказал, для чего республиканцы в палате представителей конгресса США внесли на рассмотрение резолюцию о проверке средств, выделенных Украине.

Как отметил эксперт, если аудит выделенных Украине средств и начнется, то только с января 2023 года, когда наступит новая сессия конгресса и у республиканцев окажется большинство.

«Они будут проводить какое-то расследование, будут затребовать документы у Пентагона, у казначейства США по этому поводу. Если какие-то будут обнаружены факты коррупции, они будут использованы против [президента США Джо] Байдена и демократов», — рассказал Дудаков.

О том, что республиканцы решили провести аудит средств, выделяемых Вашингтоном Украине, 17 ноября заявила член палаты представителей конгресса США от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин. По ее словам, «американцы заслуживают знать, почему администрация Байдена и конгресс так заинтересованы в финансировании охраны границы Украины, а не своей страны».

Как сообщает The Hill, администрация Байдена предоставила Украине более $20 млрд военной, $10 млрд гуманитарной и $13 млрд экономической помощи. Республиканцы запрашивают предоставление в течение 14 дней документов и других материалов, касающихся выделения денежных средств украинским властям.

Администрация президента США запросила у конгресса около $37,7 млрд для помощи Украине накануне, 16 ноября. Кроме того, дополнительно указывалось о выделении $9,25 млрд для борьбы с COVID-19 и $750 млн для борьбы с другими инфекционными заболеваниями.

В общей сложности с начала российской спецоперации по защите Донбасса США выделили на помощь Украине в сфере безопасности сумму свыше $18,6 млрд, а с 2014 года — более $21,4 млрд.

В Москве неоднократно указывали на то, что страны Запада многочисленными поставками оружия Киеву только затягивают конфликт и втягиваются в него.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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