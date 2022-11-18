Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС РФ успешно провели летные испытания комплекса «Сармат»
Мир
В Швеции подтвердили факт диверсии на «Северных потоках»
Мир
Премьер Украины заявил о выводе из строя почти половины энергосистемы страны
Происшествия
Украинские войска выпустили по Горловке 40 ракет из «Градов»
Армия
Еще один ракетный полк начали перевооружать на гиперзвуковые «Авангарды»
Общество
Подозреваемый в резонансном убийстве женщины в Москве задержан под Тамбовом
Общество
Проведение новогодних мероприятий поддержали 70% россиян
Армия
Минобороны сообщило о содержании пленных ВСУ согласно Женевской конвенции
Мир
Суд освободил из-под домашнего ареста экс-президента Молдавии Додона
Армия
ВС РФ освободили населенный пункт Опытное
Мир
Премьер Грузии сообщил о призывах Киева открыть второй фронт против РФ
Мир
В Одессе снова осквернили памятник Пушкину
Сюжет:

Американист назвал цель проведения аудита финподдержки Украины Вашингтоном

Американист Дудаков: если республиканцы обнаружат факт коррупции в ходе аудита, они используют это против Байдена
0
Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американист Малек Дудаков в пятницу, 18 ноября, в беседе с «Известиями» рассказал, для чего республиканцы в палате представителей конгресса США внесли на рассмотрение резолюцию о проверке средств, выделенных Украине.

Как отметил эксперт, если аудит выделенных Украине средств и начнется, то только с января 2023 года, когда наступит новая сессия конгресса и у республиканцев окажется большинство.

«Они будут проводить какое-то расследование, будут затребовать документы у Пентагона, у казначейства США по этому поводу. Если какие-то будут обнаружены факты коррупции, они будут использованы против [президента США Джо] Байдена и демократов», — рассказал Дудаков.

О том, что республиканцы решили провести аудит средств, выделяемых Вашингтоном Украине, 17 ноября заявила член палаты представителей конгресса США от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин. По ее словам, «американцы заслуживают знать, почему администрация Байдена и конгресс так заинтересованы в финансировании охраны границы Украины, а не своей страны».

«У них не хватает сил и средств для обороны»
Знаменитая 100-я бригада Народной милиции ДНР взяла штурмом крупный укрепрайон у поселка Невельское

Как сообщает The Hill, администрация Байдена предоставила Украине более $20 млрд военной, $10 млрд гуманитарной и $13 млрд экономической помощи. Республиканцы запрашивают предоставление в течение 14 дней документов и других материалов, касающихся выделения денежных средств украинским властям.

Администрация президента США запросила у конгресса около $37,7 млрд для помощи Украине накануне, 16 ноября. Кроме того, дополнительно указывалось о выделении $9,25 млрд для борьбы с COVID-19 и $750 млн для борьбы с другими инфекционными заболеваниями.

В общей сложности с начала российской спецоперации по защите Донбасса США выделили на помощь Украине в сфере безопасности сумму свыше $18,6 млрд, а с 2014 года — более $21,4 млрд.

В Москве неоднократно указывали на то, что страны Запада многочисленными поставками оружия Киеву только затягивают конфликт и втягиваются в него.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022