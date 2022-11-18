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Власти Новой Каховки сообщили о продолжающихся с ночи обстрелах со стороны ВСУ

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Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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Обстрелы города Новая Каховка в Херсонской области со стороны украинских боевиков начались ночью и продолжаются до сих пор. Об этом днем 18 ноября сообщили в местной городской администрации.

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«В пятницу, 18 ноября, обстрелы Новой Каховки начались с ночи и продолжаются весь день», — указывается в Telegram-канале администрации.

Отмечается, что удары ведутся по домам мирных жителей и объектам инфраструктуры. Несмотря на обстрелы, администрация, оперативный штаб, МЧС, полиция, медики и аварийные службы продолжают работу, добавили в сообщении.

Также власти сообщают о двух погибших, шести пострадавших и десятках контуженых в результате обстрела Новой Каховки накануне.

Накануне военный корреспондент «Известий» Наталия Графчикова показала местную больницу и администрацию, пострадавшие в результате обстрела со стороны украинских военных. Журналист также пообщалась с военным, рассказавшем о последней атаке в районе больницы. По его словам, один из ударов пришелся по месту, где собираются мирные жители для эвакуации. Воронка от взрыва оказалась в 150 м от больницы.

15 ноября глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев рассказал, что обстрелы города продолжаются почти круглосуточно. Он также опроверг сообщения о том, что в Новую Каховку зашли ВСУ.

Также 15 ноября стало известно, что сотрудники администрации Новой Каховки покинули город из-за обстрелов. Они передислоцировались в безопасные районы Херсонской области.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Президент России Владимир Путин объявил о ее проведении 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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