Изношенный водопровод отремонтируют в Котово за 19 млн рублей

В Котово (Волгоградская область) заменят изношенную часть водопровода. Максимальная стоимость контракта составит 19 млн рублей.

Согласно документации, подрядчику предстоит выполнить земляные работы, разработку грунта, устройство песчаного основания для труб, промывку трубопроводов с дезинфекцией, укладку труб и другие работы. Кроме того, потребуется восстановить асфальт на месте выполнения ремонта водопровода. Об этом сообщает сайт «НовостиВолгограда.Ру». Речь идет о части водопровода по улице 60 лет ВЛКСМ от ВРП-2 до улицы Мира.

Победитель торгов будет назван 22 ноября. Выполнить ремонт необходимо до 15 декабря. Гарантийный срок на выполненные работы составит пять лет.