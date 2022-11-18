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Доля кроссоверов на российском рынке достигла рекордных 57%

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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По итогам октября 2022 года в России было куплено 24 711 новых кроссоверов и внедорожников, что составило 57,1% от общего объема рынка легковых машин. Тем самым рыночная доля сегмента SUV установила исторический рекорд, о чем 18 ноября сообщило агентство «Автостат».

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Специалисты отметили, что впервые отметку в 50% сегмент SUV преодолел в марте 2020 года, его доля тогда составила 50,8%.

Начиная с августа 2021 года на долю кроссоверов и внедорожников стабильно приходилось более половины российского рынка, а в марте нынешнего года этот показатель и вовсе достиг 55,8%.

Аналитики компании объяснили ситуацию тем, что на российском рынке существенно выросла доля китайских моделей (с начала текущего года — втрое). Почти все из «китайцев» представлены в сегменте кроссоверов.

Сказался и тот факт, что АвтоВАЗ летом 2022 года возобновил производство внедорожников Lada Niva Legend и Niva Trave, хотя из-за антироссийских санкций прекратились поставки в РФ машин европейских, японских и американских брендов, среди которых также было немало моделей SUV.

7 ноября «Автостат» сообщил, что кроссовер Haval Jolion стал настоящим бестселлером в сегменте SUV на российском рынке в октябре 2022 года. На этой модели остановили свой выбор 3049 покупателей, что в 2,2 раза выше показателя 2021 года. Практически равные с «китайцем» результаты показали отечественный внедорожник Lada Niva Travel (2229 авто, +35,3%) и китайский кроссовер Chery Tiggo 7 PRO (2134 штук, +2,1%). После этой тройки финалистов на четвертом месте обосновался вездеход Lada Niva Legend, который нашел 1926 владельцев, что на 90,5% больше по сравнению с 2021 годом.

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