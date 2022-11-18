Politico: Евросоюз решил заморозить российские активы на €68 млрд

Евросоюз заморозил активы РФ на €68 млрд. Об этом 18 ноября сообщило издание Politico со ссылкой на документ Еврокомиссии (ЕК).

Уточняется, что основная часть этих средств (€50 млрд) находится в Бельгии. Еще €5,5 млрд — в Люксембурге.

По данным ЕК, из общей суммы ориентировочно €33,8 млрд — это российские национальные резервы, однако точная цифра неизвестна.

Ранее, 14 ноября, Генассамблея ООН приняла проект резолюции о российских репарациях Украине. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отметил, что Запад давно хотел использовать попавшие под санкции российские активы, чтобы финансировать поставки вооружений Киеву.

До этого, 20 октября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал заморозку российских валютных резервов Западом кражей. Он подчеркнул, что представители Запада откровенно игнорируют декларировавшиеся ранее и казавшиеся незыблемыми правила совместной работы.

В марте глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что западные страны заморозили около $300 млрд золотовалютных резервов РФ, что составляет примерно половину их объема. По его словам, Запад начал экономическую войну против России.

Ряд стран ввели новые санкции против РФ в ответ на проводимую Россией с 24 февраля спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.