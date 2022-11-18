Ученые рассказали о пользе занятий спортом по 30 минут в день

Всего 30-40 минут занятий спортом могут компенсировать десятичасовой рабочий день в сидячем положении. Об этом говорится в исследовании ученых из Сиднейского университета, опубликованном в British Journal of Sports Medicine.

Как выяснили ученые, 30–40 минут физической активности снижают вероятность возникновения каких-либо осложнений из-за сидячей работы.

«Важно понимать, что любая физическая активность и любой ее объем лучше, чем ничего. Подниматься по лестнице вместо лифта, играть с детьми и домашними животными, заниматься йогой или танцами, даже занятие домашними делами способно помочь снизить риски, вызванные сидячей работой», — отмечается в исследовании.

Данные о физической активности были получены от фитнес-браслетов, которые носили добровольцы.

В дальнейшем ученые планируют выяснить, сколько времени можно проводить в сидячем положении без вреда для здоровья, пишет «Газета.Ru».

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