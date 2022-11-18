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Ученые рассказали о пользе занятий спортом по 30 минут в день

Ученые выяснили, что 30-40 минут занятий спортом компенсируют сидячий день в офисе
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Фото: РИА Новости/Денис Абрамов
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Всего 30-40 минут занятий спортом могут компенсировать десятичасовой рабочий день в сидячем положении. Об этом говорится в исследовании ученых из Сиднейского университета, опубликованном в British Journal of Sports Medicine.

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Как выяснили ученые, 30–40 минут физической активности снижают вероятность возникновения каких-либо осложнений из-за сидячей работы.

«Важно понимать, что любая физическая активность и любой ее объем лучше, чем ничего. Подниматься по лестнице вместо лифта, играть с детьми и домашними животными, заниматься йогой или танцами, даже занятие домашними делами способно помочь снизить риски, вызванные сидячей работой», — отмечается в исследовании.

Данные о физической активности были получены от фитнес-браслетов, которые носили добровольцы.

В дальнейшем ученые планируют выяснить, сколько времени можно проводить в сидячем положении без вреда для здоровья, пишет «Газета.Ru».

Ранее в этом месяце психолог Алтынай Капалбаева рассказала, как избежать выгорания на работе. По ее словам, самое главное — заниматься любимым делом и получать удовольствие от полученного результата. В этом случае силы быстро возвращаются и обретается гармония с собой.

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