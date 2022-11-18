В Астраханском кремле оборудуют каток

В конце декабря на территории Астраханского кремля обустроят сценическую площадку «Зимняя сказка», рядом с которой появится ледовый каток. Об этом пишет в пятницу, 18 ноября, «Астрахань 24».

Главным украшением территории станет 20-метровая новогодняя елка.

На катке будут в том числе проходить благотворительные сеансы катания.

«В новогодних мероприятиях акцент будет сделан на культурно-просветительских, патриотических программах, программах, пропагандирующих здоровый образ жизни, популяризирующих традиционные российские культурные ценности», — говорится в сообщении.

Внимание уделят семейному отдыху и детским праздникам. Как отмечается в материале, семьи мобилизованных смогут посетить мероприятия бесплатно.

16 ноября мэр Москвы Сергей Собянин предложил москвичам самостоятельно определить формат празднования Нового года в столице на портале «Активный гражданин». Градоначальник отметил, что городской бюджет получит в разы больше денег, если в городе пройдут праздничные мероприятия, чем сэкономит на отказе от них.