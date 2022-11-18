Заболеваемость туляремией выросла в Ставропольском крае

В Петровском округе Ставропольского края зарегистрировали 18 случаев заболевания туляремией. Жителям региона напоминают про возможность вакцинации против заболевания.

Болезнь у пациентов протекает в легкой и средней форме. Восемь человек уже выписали из больницы, пишет NewsTracker. По словам министра здравоохранения региона Владимира Колесникова, в Петровском округе прививки сделали почти 7,5 тыс. человек. Всего в Ставрополье имеется больше 54 тыс. доз вакцины.

Прививка действует в течение пяти-шести лет. Первыми вакцинацию проходят люди из группы риска — охотники и работники сельского хозяйства.

Источником заболевания являются грызуны, а также зараженные продукты и загрязненная вода. Местным жителям рекомендовано чаще мыть руки, кипятить воду и избегать контакта с животными.