В Москве задержан друг подозреваемого в резонансном убийстве женщины

Полицейские задержали мужчину, который, предположительно, помогал скрыться своему знакомому, убившему 29-летнюю девушку в Москве. Об этом 18 ноября сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

«Также задержан знакомый подозреваемого, который, предположительно, помогал фигуранту после совершения преступления скрыться и покинуть Московский регион», — заявила Иванова «РИА Новости».

Она добавила, что и 25-летний подозреваемый, и его знакомый в ближайшее время будут доставлены к следователю на допрос.

Также в распоряжении «Известий» оказалась запись голосового сообщения, которое убитая отправляла своей знакомой незадолго до трагедии. Из него следует, что мужчина раннее преследовал девушку.

«Он мне только что написал, что искал меня в магазине и так и не нашел меня», — рассказывала она коллеге по работе.

Мужчина же в своих сообщения с девушкой разговаривал агрессивно и использовал ненормативную лексику.

«Почему ты врешь постоянно? Как я мог тебя душить? Что ты врешь постоянно?» — говорил он.

Ранее в этот день на Севастопольском проспекте в Москве вблизи жилого дома было обнаружено тело девушки 1993 года рождения с множеством колото-резаных ран. Предварительно, она приехала из Донецка и работала в продуктовом магазине.

Позже полицейские задержали подозреваемого, который успел скрыться в Тамбовской области. Им оказался 25-летний Шохрухбек Каримов.

По данным источника в правоохранительных органах, за день до гибели она обращалась в полицию с сообщением о преследовании. Полицейские выезжали по этой заявке, но подозреваемого не нашли.

Как рассказала подруга девушки, ее мог убить влюбленный в нее неадекватный молодой человек. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.