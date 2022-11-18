Жителей Самарской области предупредили о тумане и гололеде

В субботу, 19 ноября, в Самарской области прогнозируется туман при видимости 500 м и меньше, а также гололед. Об этом в пятницу, 18 ноября, пишет НИА «Самара» со ссылкой на Приволжский УГМС.

В регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

«Ночью местами сохранятся сильные осадки в виде мокрого снега, налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица, снежный накат», — говорится в сообщении.

Водителей призвали быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее синоптики спрогнозировали усиление морозов в Санкт-Петербурге в выходные. На погодные условия будет оказывать влияние южная периферия скандинавского антициклона.