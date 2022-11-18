Премьер Грузии сообщил о призывах Киева открыть второй фронт против РФ

Члены украинского руководства, поддерживающие грузинских оппозиционеров, открыто призывали Грузию открыть «второй фронт» против России. Об этом заявил в пятницу, 18 ноября, премьер-министр Ираклий Гарибашвили в ходе выступления в парламенте, сообщил телеканал «Рустави 2».

По словам политика, задачей украинской власти было открытие второго фронта в Грузии.

«Это не интерпретация, это не легенда, я цитирую слова, сказанные ими на пресс-конференции», — напомнил грузинский премьер.

Гарибашвили предложил депутатам парламента представить, чтобы произошло, если бы оппозиционеры пришли во власть. По его мнению, Грузия превратилась бы в полигон, потеряла бы суверенитет и стала бы частью России.

В июне министр обороны страны Джуаншер Бурчуладзе заявил, что Грузия не передает Украине вооружения во избежание эскалации нового конфликта. По его словам, это соответствует интересам граждан страны.

13 мая Гарибашвили заявил, что власти страны гарантировали своим гражданам мир с Россией и дали обещание, что страна не будет вовлечена в военные конфликты.

В том же месяце Грузия отказалась выполнять требования Киева открыть «второй фронт» против России и поставить Киеву вооружения.

11 апреля премьер-министр Грузии заявил, что страна не собирается отрывать «второй фронт» против России из-за ситуации вокруг Украины. Он отметил, что страна должна сохранить мир, стабильность и способствовать развитию.

Грузия присоединилась к международным антироссийским санкциям, введенным в конце марта, однако отказывает Киеву в поставках вооружений. 25 февраля Гарибашвили заявлял, что с учетом национальных интересов Грузии страна не собирается участвовать в финансовых и экономических санкциях против России.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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