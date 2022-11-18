Лукашенко на фоне ухода McDonald's призвал не «бросаться на заморское»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне ухода из республики сети McDonald's призвал население не «бросаться на заморское» и питаться местными продуктами. Об этом белорусский лидер заявил 18 ноября на торжественном чествовании передовиков агропромышленного комплекса.

«Я всегда вас призываю: питайтесь, потребляйте свое, не бросайтесь на заморское. Это сегодня актуально звучит в плане того, что некоторые, особенно среди молодежи, да и, наверное, среднего возраста, а может, и старшего, стали ахать и охать: «Ах, McDonald's уходит». Я думаю: слава тебе Господи, что хоть уходит!» — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Лукашенко добавил, что место этого бренда на рынке должен занять белорусский бизнес.

«Мы сами должны делать то, что когда-то делал этот McDonald's, если кому-то это надо, и даже лучше», — заявил президент Белоруссии.

Кроме того, белорусский лидер высказал мнение об отсутствии уникальности у продукта, который предлагала сеть McDonald's в стране.

«У нас что, булочку пополам не могут разрезать и впихнуть в эти две половинки кусочек мяса, картошки и салата? Господи, кто это потребляет, не знаю», — удивился Лукашенко.

11 ноября стало известно, что место заведений McDonald's в Белоруссии займет сеть быстрого питания «Вкусно — и точка» (преемник McDonald's в России). Сообщалось, что она подписывает договор франшизы с компанией «КСБ Виктори Рестораны», являющейся представителем McDonald's в стране. Поясняется, что 25 ресторанов на территории Белоруссии будут работать под брендом McDonald's до полной передачи прав, которая займет несколько недель. После этого в республике останется только «Вкусно — и точка».

Такое решение поможет сохранить более 2 тыс. рабочих мест, добавили в сообщении.

В России сеть «Вкусно — и точка» пришла на смену McDonald's, после того как компания объявила о приостановке работы в России 14 марта. 19 мая стало известно, что ресторанный бизнес уйдет в руки сибирскому партнеру компании Александру Говору. Бизнесмен работает с сетью ресторанов почти 10 лет.