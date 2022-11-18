Метели и гололедицу прогнозируют в Нижегородской области

Синоптики спрогнозировали ухудшение погодных условий на территории Нижегородской области. В ближайшие сутки в регионе ожидаются снегопады и метель.

Согласно прогнозам, до конца дня 18 ноября и в течение ночи 19 ноября пройдут сильные снегопады. На дорогах образуется гололедица и снежный накат. Об этом сообщает ИА «НьюсНН».

Неблагоприятные условия в основном будут наблюдаться в южной половине Нижегородской области, а также в Нижнем Новгороде.

Ранее ветер до 24 м/с спрогнозировали в Ростовской области. Неблагоприятные условия привели к обрушению остановки общественного транспорта. Кроме того, из-за обильных осадков наблюдалось подтопление улиц в низинах.