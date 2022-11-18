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В Ульяновске последствия снегопада устраняли 50 спецмашин

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В ночь на пятницу, 18 ноября, в Ульяновске 50 специальных машин устраняли последствия снегопада. Об этом сообщает ulpravda.ru со ссылкой на директора «Дорремстроя» Александра Леонтьева.

По его словам, 26 комбинированных дорожных машин на базе «КамАЗов» подметали проезжую часть, десять — обрабатывали ее противогололедными реагентами. Также 14 тракторов МТЗ и «Бобкет» расчищали тротуары.

«Всего за ночную смену использовано 178 т пескосоляной смеси и 14 т твердого реагента», — рассказал Леонтьев.

Ранее сообщалось, что 18 ноября в Ульяновской области объявили «желтый» уровень погодной опасности. Как в ночные часы, так и в дневное время прогнозируется сильный мокрый снег.

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