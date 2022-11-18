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Иран ввел запрет на импорт в страну французских автомобилей

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Фото: TASS/imago-images.de/Vincent Isore
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Правительство Ирана ввело запрет на ввоз в страну автомобилей компаний Renault, Peugeot, Citroen и других французских производителей в качестве ответа на антииранские санкции. Об этом 18 ноября сообщил ТАСС со ссылкой на агентство Fars.

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«Из-за непрофессионального поведения французов в прошлые годы мы больше не разрешаем регистрацию и ввоз продукции Renault, Peugeot, Citroen и других автомобилей французского производства», — заявил пресс-секретарь министерства торговли, промышленности и шахт Ирана.

По словам чиновника, власти Исламской Республики не позволят французским автопроизводителям оказывать давление на национальную автомобильную промышленность посредством санкций.

17 ноября глава АвтоВАЗа Максим Соколов сообщил, что заводу поступило предложение от Ирана о сотрудничестве в деле производства автомобилей. Соколов рассказал, что компания не отказывается, намерена рассмотреть все конструктивные предложения, которые поступают АвтоВАЗу. Специалист отметил, что это не только Иран, но и Индия, Китай и другие дружественные РФ страны.

В Иране находятся два крупных национальных производителя легковых автомобилей — Iran Khodro и SAIPA. Она ранее сообщала, что намерена закупать российские двигатели и их компоненты для восстановления производства Renault Logan первого поколения в Иране. Иранская версия Logan — Renault Tondar L90 — выпускалась с 2007 по 2019 год. Сборка машины прекратилась вынужденно, из-за того что в 2018 году ужесточился санкционный режим США против Ирана.

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