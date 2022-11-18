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«Транснефть» опровергла сообщения об атаке дрона на нефтегавань под Новороссийском

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Сообщения о нападении украинского морского беспилотника на нефтегавань «Шесхарис» под Новороссийском не соответствуют действительности. Об этом 18 ноября заявил официальный представитель компании «Транснефть» Игорь Демин.

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«Нападения морским беспилотником ВСУ (Вооруженных сил Украины. — Ред.) на нефтегавань «Шесхарис» в Новороссийске не было. Соответственно, никаких повреждений там нет», — цитирует его ТАСС.

Информация о якобы имевшей место атаке на нефтегавань ранее в этот день появилась в Telegram-каналах.

Ранее, 5 ноября, президент Украины Владимир Зеленский объявил о намерении создать в стране флот морских дронов на добровольные пожертвования. Он заверил, что такие меры необходимы для защиты морской акватории страны.

До этого, 3 ноября, в МИД РФ заявили, что Великобритания передала Украине подводные беспилотники, с помощью которых Киев мог совершить теракт против кораблей Черноморского флота. В ведомстве также добавили, что Лондон обучает в Николаевской области украинских подводных диверсантов для действий в акваториях Черного и Азовского морей, в частности готовит их к управлению беспилотниками, предназначенными для поражения кораблей.

Корабли Черноморского флота России 29 октября отбили атаку беспилотных летательных аппаратов в акватории Севастопольской бухты. Тогда официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что Киев задействовал девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотников.

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