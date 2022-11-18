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Исполнившей нацистский гимн миссис Крым отказали в гражданстве РФ

Исполнившей гимн украинских националистов миссис Крым Валеевой отказали в гражданстве РФ
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Фото: Соцсети
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Министерство внутренних дел России отклонило заявление о приеме в гражданство РФ миссис Крым – 2022 Ольги Валеевой, оштрафованной за песню, считающуюся гимном украинских националистов. Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы МВД республики в пятницу, 19 ноября.

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«Решением Министерства внутренних дел по Республике Крым в соответствии с требованиями законодательства отклонено заявление о приеме в гражданство РФ 34-летней гражданки Украины, признанной судом виновной в совершении противоправных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации, а также публичном демонстрировании запрещенной символики», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Валеева обратилась с заявлением о приеме в гражданство России в августе. Однако тот факт, что она позднее привлекалась к административной ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил (ВС) РФ и пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики, явился основанием для отклонения заявлений о приеме в гражданство.

В центре скандала Валеева оказалась в начале октября. Причиной тому послужила исполненная ею на видео песня «Червона калина», которая является гимном боевиков «Азова» (террористическая организация, запрещена в РФ). Ролик с песней распространился в Telegram-каналах. На девушку обрушился шквал критики в социальных сетях, а полиция начала доследственную проверку.

Сама миссис Крым поспешила оправдаться, заявив, что не знала, с чем связана эта песня.

Валеева тогда не впервые подверглась критике со стороны россиян. В июне, после ее победы в конкурсе, пользователи Сети оставили немало негативных комментариев с осуждением ее эпатажной внешности — множества татуировок, увеличенных губ и яркого цвета волос. Тогда девушка отмечала, что научилась игнорировать негатив в социальных сетях.

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