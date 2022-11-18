Читатели Daily Mail назвали очевидными выводы Швеции о ЧП на СП

Читатели британской газеты Daily Mail назвали очевидным фактом и пустой тратой денег итоги расследования о ЧП на газопроводах «Северный поток», где указывается, что инцидент был спланированной диверсией. Такие комментарии пользователи оставляют под статьей от 18 ноября.

Некоторые читатели припомнили, что США заявляли о намерениях совершить такой взрыв.

«Скорее всего, это были США и Великобритания, Байден сказал, что сделает это», — отметил пользователь с ником ein sof.

«Это была работа в США или Великобритании. Насчет этого сомнений нет», — также считает юзер BelikeMike

«Просто хорошенько подумайте, кто получит выгоду из-за разрушения трубопровода, это точно не Россия», — поддержал его читатель NatBa.

Пользователь с ником z6fc отметил, что совершенная диверсия — акт терроризма, а не «саботаж».

«Разве саботаж — подходящее слово? Это акт терроризма, без сомнений», — написал он.

«Ого! Потратить кучу денег на расследование того, что и так понятно!» — считает читатель Manox.

Доклад о котором идет речь в статье был опубликован 18 ноября службой государственной безопасности Швеции. Мак указывалось, что на месте взрывов найдены следы взрывчатки, а сами ЧП квалифицированы как диверсия и саботаж.

Накануне газета Die Welt также сообщала, что около «Северных потоков» находились два судна с выключенными транспондерами, которые могли выполнять разведывательные задачи.

Утечки на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» были обнаружены 26 сентября. В момент ЧП были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

Президент России Владимир Путин 12 октября назвал аварии на газопроводах актом международного терроризма. Следователи ФСБ России возбудили уголовное дело.