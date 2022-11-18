Почти 4 тыс. жителей Томской области пострадали от мошенничества в 2022 году

С начала 2022 года почти 4 тыс. жителей Томской области пострадали в результате телефонного и интернет-мошенничества. Об этом сообщает РИА «Томск» со ссылкой на региональную прокуратуру.

В правоохранительных органах отмечают, что по сравнению с 2021 годом количество преступлений в области выросло. Количество мошенничеств и мелких краж увеличилось, в то же время сократилось количество убийств.

Больше 300 мошенничеств совершено в отношении студентов и учащихся.

Ранее сообщалось, что в Омске 51-летний мужчина перечислил мошенникам почти 1,6 млн рублей. Злоумышленники убедили потерпевшего, что банку необходима помощь в поимке работников, передающих данные клиентов посторонним лицам.