Женщину осудили за пьяное ДТП в Саратовской области

В Балакове (Саратовская область) вынесли приговор в отношении женщины, совершившей ДТП с опрокидыванием на трассе. В результате аварии погибла дочь подсудимой.

По версии правоохранительных органов, 51-летняя женщина села за руль Daewoo Nexia в состоянии алкогольного опьянения 19 ноября. С ней в салоне находились трое пассажиров. На подъезде к селу Большой Кушум автомобилистка не справилась с управлением и допустила опрокидывание транспортного средства в правый кювет. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо».

28-летняя дочь подсудимой была госпитализирована и скончалась в больнице на следующей день после аварии.

Установлено, что на момент аварии у женщины имелась непогашенная судимость за управление автомобилем в состоянии опьянения. Суд приговорил ее к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.