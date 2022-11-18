Руководство миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Киеве в первую очередь обслуживало интересы западных кураторов Киева. Об этом 18 ноября в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Миссия в своих публичных отчетах представляла во многом искаженную картину происходившего, скрывая военные преступления ВСУ и намеренно дискредитируя ополчение Донецка и Луганска», — отметила дипломат.

Захарова напомнила, что зачастую работа миссии была противоправной, а не только необъективной.

«По мере освобождения территорий Донбасса в ходе СВО стали вскрываться документальные факты системного сотрудничества миссии с иностранными спецслужбами», — продолжила она.

Дипломат отметила, что некоторые западные наблюдатели вербовали местных граждан. Кроме того, известно о предоставлении наблюдателями миссии ОБСЕ видео с камер наблюдения украинским боевикам для корректировки огня и выявления позиций личного состава военнослужащих ЛНР и ДНР.

«Миссия прикрывала фортификационные работы ВСУ, занималась сбором данных чувствительного характера в интересах западных разведок», — подчеркнула Захарова.

Она призвала проанализировать недостатки, выявленные в работе СММ, утратившей мандат 1 апреля 2022 года.

«Двойные стандарты» и перекосы в работе нуждаются в честном и открытом обсуждении и коррекции, заключила она.

2 июля в ЛНР заявили, что более чем двадцатилетнее присутствие ОБСЕ на Украине закончилось бесславно. Как отметил Владислав Дейнего, занимавший тогда пост главы МИДа республики, особенно явно свидетельствуют об этом последние восемь лет работы миссии, которая, имитируя содействие урегулированию конфликта в Донбассе, активно вела пропаганду в интересах киевского режима.

В конце мая сотрудников ОБСЕ обвинили в ЛНР в шпионаже. В частности, сообщалось, что сотрудник миссии в Луганске Максим Петров собирал разведывательную информацию о подразделениях Народной милиции республики и передавал ее спецслужбам США. За месяц до этого представитель МГБ ЛНР рассказал «Известиям», что в офисе миссии ОБСЕ в Луганске проведены обыски. Там был найден сервер для передачи засекреченных данных.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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