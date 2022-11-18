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В ГД указали на спокойствие Европы от контроля ЗАЭС российскими военными

Депутат Чепа: для спокойствия Европы целесообразно, что ЗАЭС будут контролировать российские военные
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Для спокойствия Европы целесообразно, чтобы Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) контролировали российские военные. Об этом 18 ноября заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Накануне Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) принял резолюцию, призывающую Россию отказаться от ЗАЭС.

«Мы не будем ничего соблюдать, потому что мы гарантируем не только возможность эксплуатации в дальнейшем этих реакторов, но и то, что не будет никакой утечки, радиоактивных аварий. На сегодняшний день и специалистов, и возможностей у Украины крайне мало, поэтому гарантий того, что не произойдет никаких аварий, очень мало. Даже только с этой точки зрения целесообразно для спокойствия в Европе, если контролировать [объект] будут специалисты «Росатома», — приводит слова Чепы «Дума ТВ» для «Известий».

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Ранее в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия продолжит общение с МАГАТЭ по вопросам Запорожской атомной электростанции.

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Запорожская АЭС является собственностью России и любые претензии на нее несостоятельны.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, в свою очередь, сообщил, что переговоры по созданию защитной зоны вокруг ЗАЭС продолжаются. Он отметил, что считает «абсолютно реалистичным» план по ее созданию.

14 ноября Гросси подчеркивал, что ситуация с безопасностью на ЗАЭС вызывает всё большее беспокойство. Он сообщал о перебоях с внешним электроснабжением, которые происходят с периодичностью раз в три дня.

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко 2 ноября заявил об изучении вопроса создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. По его словам, главной задачей является предотвращение обстрелов со стороны Киева.

Запорожская АЭС самая крупная по числу блоков и установленной мощности в Европе. Президент РФ Владимир Путин поручил передать ЗАЭС под российское управление 5 октября, а 8 октября правительство страны распорядилось создать ФГУП «Запорожская АЭС».

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