Украинские войска обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР), выпустив 40 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14:40 — населенный пункт Леонидовка – населенный пункт Горловка (Никитовский район), выпущено 40 ракет из БМ-21 «Град», — говорится в Telegram-канале представительства.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Также сообщается, что за истекшие сутки зафиксировано 29 фактов ведения огня со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Всего было выпущено 139 единиц различных боеприпасов.

Под огнем оказались районы шести населенных пунктов — Донецк, Иловайск, Горловка, Ясиноватая, Макеевка и Старомихайловка. Один человек погиб, ранения различной степени тяжести получили четыре мирных жителя. Повреждены 18 домостроений, а также 5 объектов гражданской инфраструктуры.

В предыдущие сутки, как указали в представительстве, зафиксировано 36 обстрелов.

Ранее, 17 ноября, ВСУ дважды за две минуты обстреляли Иловайск в ДНР из американских систем залпового огня HIMARS. В тот же день был обстрелян детский сад в Донецке, здание получило повреждения.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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