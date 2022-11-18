Реклама
Прямой эфир
Недвижимость
Россияне начали массово продавать квартиры с новым ремонтом
Мир
В Швеции подтвердили факт диверсии на «Северных потоках»
Мир
В Киеве оценили ущерб инфраструктуре Украины в $100 млрд
Политика
В Госдуме отвергли призыв МАГАТЭ к России покинуть Запорожскую АЭС
Армия
Еще один ракетный полк начали перевооружать на гиперзвуковые «Авангарды»
Общество
Подозреваемый в резонансном убийстве женщины в Москве задержан под Тамбовом
Экономика
Флагманский магазин H&M в Москве закроется в конце ноября
Мир
В США украинского беженца избили из-за спора о нацистах в его стране
Мир
Макрон выразил надежду на возвращение Украины за стол переговоров с РФ
Армия
ВС РФ освободили населенный пункт Опытное
Мир
Politico сообщила о заморозке ЕС российских активов на €68 млрд
Мир
Эрдоган поблагодарил Путина за конструктивную позицию по зерновой сделке
Сюжет:

Служба безопасности Швеции: в море нашли следы взрывчатки у места повреждения Nord Stream

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Шведские следователи обнаружили «посторонние предметы» и следы взрывчатки на них в акватории Балтийского моря, где произошли взрывы на газопроводах «Северный поток». Об этом 17 ноября сообщила Служба безопасности Швеции.

Трубная судьба: реально ли восстановить инфраструктуру «Северных потоков»
И будут ли участвовать в ремонте европейские компании

В сообщении ссылаются на аналитиков их компании SpaceKnow. По их заявлению, за несколько недель до взрывов в нескольких километрах от мест утечек проходили суда с отключенными АИС (автоматическая идентификационная система), которые пытались скрыть информацию о своем местоположении.

Отмечается, что шведская служба безопасности «усиленно работает» над расследованием взрывов на трубопроводах. Теперь следователи намерены найти преступников.

«То, что произошло в Балтийском море, очень серьезно. Полиция безопасности внимательно следит за развитием событий и принимает необходимые меры исходя из миссии по защите и безопасности Швеции», — говорится в пресс-релизе.

Как сообщает Reuters, фактически прокуратура Швеции подтвердила факт диверсии на «Северных потоках».

Накануне газета Die Welt сообщила, что около «Северных потоков» находились два судна с выключенными транспондерами, которые могли выполнять разведывательные задачи.

Ранее, 11 ноября, издание Wired сообщило, что, согласно информации аналитической компании SpaceKnow, незадолго до ЧП на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» рядом с ними были замечены суда, у которых были отключены датчики о локации. Отмечается, что каждый из кораблей был от 95 до 130 м и находился в непосредственной близости от мест, в которых произошли утечки.

Эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов 11 ноября рассказал «Известиям», что разрешение на обследование поврежденных участков газопроводов, которое получил оператор «Северного потока» Nord Stream AG, — базовое условие успешного урегулирования последствий аварии на трубопроводе. Однако, по его словам, «Газпрому» сейчас будет сложно привлечь суда-трубоукладчики для проведения ремонтных работ, а также добиться разрешения на их проведение, добавил он.

Утечки на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» (СП и СП-2) были обнаружены 26 сентября. На следующий день представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в момент ЧП были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

Президент России Владимир Путин 12 октября назвал аварии на газопроводах актом международного терроризма. Следователи ФСБ России возбудили уголовное дело.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022