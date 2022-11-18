Служба безопасности Швеции: в море нашли следы взрывчатки у места повреждения Nord Stream

Шведские следователи обнаружили «посторонние предметы» и следы взрывчатки на них в акватории Балтийского моря, где произошли взрывы на газопроводах «Северный поток». Об этом 17 ноября сообщила Служба безопасности Швеции.

В сообщении ссылаются на аналитиков их компании SpaceKnow. По их заявлению, за несколько недель до взрывов в нескольких километрах от мест утечек проходили суда с отключенными АИС (автоматическая идентификационная система), которые пытались скрыть информацию о своем местоположении.

Отмечается, что шведская служба безопасности «усиленно работает» над расследованием взрывов на трубопроводах. Теперь следователи намерены найти преступников.

«То, что произошло в Балтийском море, очень серьезно. Полиция безопасности внимательно следит за развитием событий и принимает необходимые меры исходя из миссии по защите и безопасности Швеции», — говорится в пресс-релизе.

Как сообщает Reuters, фактически прокуратура Швеции подтвердила факт диверсии на «Северных потоках».

Накануне газета Die Welt сообщила, что около «Северных потоков» находились два судна с выключенными транспондерами, которые могли выполнять разведывательные задачи.

Ранее, 11 ноября, издание Wired сообщило, что, согласно информации аналитической компании SpaceKnow, незадолго до ЧП на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» рядом с ними были замечены суда, у которых были отключены датчики о локации. Отмечается, что каждый из кораблей был от 95 до 130 м и находился в непосредственной близости от мест, в которых произошли утечки.

Эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов 11 ноября рассказал «Известиям», что разрешение на обследование поврежденных участков газопроводов, которое получил оператор «Северного потока» Nord Stream AG, — базовое условие успешного урегулирования последствий аварии на трубопроводе. Однако, по его словам, «Газпрому» сейчас будет сложно привлечь суда-трубоукладчики для проведения ремонтных работ, а также добиться разрешения на их проведение, добавил он.

Утечки на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» (СП и СП-2) были обнаружены 26 сентября. На следующий день представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в момент ЧП были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

Президент России Владимир Путин 12 октября назвал аварии на газопроводах актом международного терроризма. Следователи ФСБ России возбудили уголовное дело.