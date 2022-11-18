Минтранс Подмосковья призвал соблюдать скоростной режим в темное время суток

Несоблюдение скоростного режима на дорогах, особенно в темное время суток, приводит к авариям. Об этом пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщила в пятницу, 18 ноября.

В ведомстве отметили, что в настоящее время фиксируется большое количество столкновений, которые в основном происходят из-за превышения скорости и резких маневров.

«Нарушать скоростной режим в такую погоду опасно — темнеет рано. Поэтому не спешите! Будьте аккуратны на поворотах, съездах, мостах и в пешеходных зонах», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Также автомобилистам рекомендовали не совершать обгоны без уверенности в безопасности маневра, а также избегать резких торможений и перестроений.

Накануне водителей в Москве предупредили о затруднениях на дорогах из-за снега. Автомобилистам напомнили, что езда на летней резине в холодное время опасна и чревата авариями.

Власти попросили водителей сменить резину на зимнюю, если они еще этого не сделали, или воспользоваться общественным транспортом, пишет «Москва 24».