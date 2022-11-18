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Схему движения временно изменят на участке дороги под Петрозаводском

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Под Петрозаводском (Карелия) временно изменят схему движения на одной из трасс. Об этом сообщает ИА «Карелinform» со ссылкой на республиканский минтранс.

По данным ведомства, речь идет об участке дороги Петрозаводск – Суоярви в районе поселка Чална в Пряжинском районе. С 21 ноября там начнется ремонт датчиков автоматического пункта весового и габаритного контроля.

В связи с проведением работ на отрезке введут реверсивное движение. Водителей просят быть внимательнее.

Ранее в ноябре сообщалось, что на дорогах Карелии появятся новые видеокамеры. На покупку четырех передвижных автоматизированных комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД выделено 8,4 млн рублей.

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