Схему движения временно изменят на участке дороги под Петрозаводском

Под Петрозаводском (Карелия) временно изменят схему движения на одной из трасс. Об этом сообщает ИА «Карелinform» со ссылкой на республиканский минтранс.

По данным ведомства, речь идет об участке дороги Петрозаводск – Суоярви в районе поселка Чална в Пряжинском районе. С 21 ноября там начнется ремонт датчиков автоматического пункта весового и габаритного контроля.

В связи с проведением работ на отрезке введут реверсивное движение. Водителей просят быть внимательнее.

Ранее в ноябре сообщалось, что на дорогах Карелии появятся новые видеокамеры. На покупку четырех передвижных автоматизированных комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД выделено 8,4 млн рублей.