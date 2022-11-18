Подозреваемый в резонансном убийстве женщины в Москве задержан под Тамбовом

В Тамбовской области полицейские задержали подозреваемого в убийстве женщины на юго-западе Москвы. Об этом 18 ноября заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным источника «Известий», предполагаемый убийца — 25-летний Шохрухбек Каримов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Расследование контролирует столичная прокуратура.

Ранее в этот день на Севастопольском проспекте в Москве вблизи жилого дома было обнаружено тело девушки 1993 года рождения с множеством колото-резаных ран. Предварительно, она приехала из Донецка и работала в продуктовом магазине.

По данным источника в правоохранительных органах, за день до гибели она обращалась в полицию с сообщением о преследовании. Полицейские выезжали по этой заявке, но подозреваемого не нашли.

Как рассказала подруга девушки, ее мог убить влюбленный в нее неадекватный молодой человек. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.