Водителю снегоболотохода из Опочки вынесли приговор за гибель человека в ДТП

В Псковской области суд вынес приговор по делу о гибели человека в пьяном ДТП со снегоболотоходом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Авария произошла 10 мая 2022 года на территории села Кудеверь Бежаницкого района. Установлено, что 30-летний водитель снегоболотохода, находясь в состоянии алкогольного опьянения, перевозил трех пассажиров без мотошлемов. Двое из них при этом ехали на платформах для груза.

Во время движения на скорости 40 км/ч двое пассажиров упали на дорогу, один из них скончался от полученных травм. Водителю предъявили обвинение по ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения»).

Псковскому агентству информации в пресс-службе судов рассказали, что в ходе судебного заседания мужчина полностью признал свою вину. Сестра погибшего не настаивала на строгом наказании и заявила, что претензий не имеет.

В связи со всеми обстоятельствами водителю назначили наказание с применением ст. 64 УК РФ, предусматривающей более мягкий приговор, чем того требует совершенное преступление. Он проведет в колонии-поселении 2,5 года, а в последующие 2,5 года не сможет законно сесть за руль какого бы то ни было транспортного средства.