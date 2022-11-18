Реклама
Прямой эфир
Недвижимость
Россияне начали массово продавать квартиры с новым ремонтом
Мир
В Швеции подтвердили факт диверсии на «Северных потоках»
Мир
В Киеве оценили ущерб инфраструктуре Украины в $100 млрд
Политика
В Госдуме отвергли призыв МАГАТЭ к России покинуть Запорожскую АЭС
Армия
Еще один ракетный полк начали перевооружать на гиперзвуковые «Авангарды»
Общество
Подозреваемый в резонансном убийстве женщины в Москве задержан под Тамбовом
Экономика
Флагманский магазин H&M в Москве закроется в конце ноября
Мир
В США украинского беженца избили из-за спора о нацистах в его стране
Мир
Макрон выразил надежду на возвращение Украины за стол переговоров с РФ
Армия
ВС РФ освободили населенный пункт Опытное
Мир
Politico сообщила о заморозке ЕС российских активов на €68 млрд
Мир
Эрдоган поблагодарил Путина за конструктивную позицию по зерновой сделке

Водителю снегоболотохода из Опочки вынесли приговор за гибель человека в ДТП

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Псковской области суд вынес приговор по делу о гибели человека в пьяном ДТП со снегоболотоходом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Авария произошла 10 мая 2022 года на территории села Кудеверь Бежаницкого района. Установлено, что 30-летний водитель снегоболотохода, находясь в состоянии алкогольного опьянения, перевозил трех пассажиров без мотошлемов. Двое из них при этом ехали на платформах для груза.

Во время движения на скорости 40 км/ч двое пассажиров упали на дорогу, один из них скончался от полученных травм. Водителю предъявили обвинение по ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения»).

Псковскому агентству информации в пресс-службе судов рассказали, что в ходе судебного заседания мужчина полностью признал свою вину. Сестра погибшего не настаивала на строгом наказании и заявила, что претензий не имеет.

В связи со всеми обстоятельствами водителю назначили наказание с применением ст. 64 УК РФ, предусматривающей более мягкий приговор, чем того требует совершенное преступление. Он проведет в колонии-поселении 2,5 года, а в последующие 2,5 года не сможет законно сесть за руль какого бы то ни было транспортного средства.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022