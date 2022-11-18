Пользователей Twitter возмутила просьба экс-посла Украины о поставке ПВО

Пользователи Twitter раскритиковали заявление бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника о поставках Киеву немецких систем ПВО. Так они отреагировали на публикацию Мельника в соцсети от 17 ноября, в которой он обратился к министру обороны ФРГ Кристине Ламбрехт.

«Здравствуйте, министр Ламбрехт, что вы об этом скажете: может, бундесверу пора поставить Украине ЗРК MANTIS, чтобы пережить зиму под российским градом ракет? Это было бы супер решение», — написал бывший посол в Twitter.

Публикацию стали активно комментировать пользователи соцсети, оценив очередную просьбу Мельника негативно.

«Кто ему объяснит, что у бундесвера таких систем всего две и что это скорее демонстрационный образец, нежели чем действующий комплекс. Он выглядит хорошо только на видео, современно и пугающе, как в научной фантастике», — отметил Robert Craven.

С ним согласись и другие пользователи, возмущенные бесконечными требованиями Украины к Германии.

«Как насчет того, чтобы вы, господин Мельник, прекратили наконец свои постоянные требования к Германии? Вы только берете, берете и берете. Наоборот, мы могли бы, вероятно, ждать вашей поддержки. В составе ЕС находятся и другие страны, с которых вы можете что-то выкачивать», — возмутился Basti89.

В свою очередь, юзер под ником Alitze Zara назвал просьбы Мельника провокацией.

«Не нужно реагировать на постоянные провокации этого человека! Он не заслуживает такого внимания! Его стоит игнорировать. Во всяком случае, так буду делать я с этого момента. Он того не стоит!» — написал Alitze Zara.

14 ноября глава евродипломатии Жозеп Боррель уточнил, что Евросоюз (ЕС) в общей сложности поставил Украине оружия как минимум на €8 млрд.

3 ноября депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Койтер потребовал проведения референдума среди граждан ФРГ о поставках оружия на Украину. Койтер также заявил, что федеральное правительство Германии предпринимает попытки скрыть в бюджетных фондах средства, полученные в виде субсидий от партнеров для оплаты системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины.

22 октября канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что почти треть немцев недовольны поставками оружия на Украину и санкциями против РФ. При этом он заверил, что правительство ФРГ продолжит оказывать Киеву помощь, в том числе военную.

Германия и другие государства Европы увеличили поставки оружия Украине на фоне проводимой Россией специальной военной операции по защите Донбасса. РФ многократно подчеркивала, что таким образом страны Запада становятся де-факто участниками конфликта.