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BYD представит в 2023 году два новых премиум бренда

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Фото: ТАСС/EPA/TERESA SUAREZ
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Китайская компания BYD намерена представить в 2023 году два новых суббренда, которые будут выпускать электромобили. Об этом рассказал президент марки Ван Чуанфу, сообщило 17 ноября издание Autonews Europe.

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Заявление о том, что компания выпустит два новых бренда, которые будут производить электромобили премиум-класса Ван Чуанфу сделал на мероприятии, которое было посвящено выпуску трехмиллионного электромобиля компании в Китае.

Первым будет запущен суббренд, которому пока нет английского названия, сообщил глава компании. На китайском языке он обозначен как Yangwang. Английское название будет представлено BYD вместе с первой моделью, презентация которой намечена на I квартал 2023 года. Как будет называться второй бренд пока неизвестно. Чуанфу добавил, что он будет с «высокопрофессиональным и персонализированным дизайном».

Ван Чуанфу намекнул, что будущие модели Yangwang будут оснащены «подрывными технологиями» и будут стоить около 1 млн юаней (примерно 8 529 574 рублей).

В марте текущего года компания прекратила производство автомобилей с бензиновым двигателем и сосредоточилась на производстве подключаемых гибридов и полностью электрических автомобилей. За первые 10 месяцев 2022 года BYD поставила на рынок 1,4 млн подключаемых гибридов и электромобилей, что на 234% больше, чем за тот же период 2021 года.

18 ноября стало известно о старте продаж электромобиля российского производства Evolute i-JOY. Машина снабжена одним электромотором мощностью 163 л.с. Максимальная скорость электрокара составит 155 км/ч. Емкости тяговой батареи 53кВт/ч хватит на то, чтобы проехать на одном заряде 407 км пути. Батареи располагаются в нижней части кузова. Стоимость машины с учетом госсубсидии составляет 2 565 000 рублей.

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