Индия провела успешные испытания космической ракеты частного производства

Индия провела испытания первой частной космической ракеты. Аппарат стартовал с аэродрома Шрихарикота в штате Андхра-Прадеш. Тестирование системы запуска прошло успешно, заявили в индийской компании Skyroot. Конструкторы отметили, что это первая в истории Индии ракета частной разработки. Ученые полностью спроектировали, построили и испытали установку твердотопливной ракеты самостоятельно, передает телеканал «Известия». На разработку аппарата инженерам потребовалось более двух лет.

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