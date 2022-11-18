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Минобороны: российская армия в результате наступления освободила Опытное в ДНР

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Вооруженные силы (ВС) РФ полностью освободили населенный пункт Опытное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В Донецкой Народной Республике в результате наступательных действий российских войск освобожден населенный пункт Опытное», — сказал он.

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Помимо этого, российские войска пресекли попытку атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Выдвигавшиеся подразделения противника были остановлены и рассеяны. Конашенков добавил, что в ходе боевых действий уничтожено до 40 украинских военных, две боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля.

Он отметил, что на купянском направлении сорваны попытки украинской армии атаковать двумя ротными тактическими группами в направлении населенных пунктов Ягодное Харьковской области и Куземовка. Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, два танка и пять бронеавтомобилей.

Кроме того, ВС РФ поразили производственные мощности Украины по изготовлению ракетного оружия. По словам представителя ведомства, уничтожен арсенал с поставленным западными странами артиллерийским вооружением, подготовленным для отправки в войска.

16 ноября ВС РФ пресекли атаку батальонной тактической группы ВСУ в районе Степного в ДНР. В результате было уничтожено более 65 украинских военных.

Ранее, 11 ноября, в Минобороны сообщили, что российские военные заняли населенный пункт Опытное в южной части авдеевского укрепрайона, расположенного в 20 км от Донецка.

Тогда же заместитель командира 1-й Славянской бригады Вооруженных сил России Олег Горленко рассказал, что на позициях украинских войск в Опытном российские военнослужащие нашли радиостанции и документы, представляющие оперативный интерес. Замкомандира заявил, что ВСУ не отступали, а по факту бежали. Он также пояснил, что поселок прикрывает подходы к южной части авдеевского укрепрайона. ВС России, по его словам, намерены полностью окружить Авдеевку.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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