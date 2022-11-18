Кость вымершей в плейстоцен лошади появилась в музее в Удмуртии
В краеведческом музее Глазова (Республика Удмуртия) появился новый экспонат — кость лошади, принадлежащей вымершему во время ледникового периода виду.
Необычный предмет на берегу реки Чепцы этим летом заметил местный житель. Мужчина понял, что это кость животного, и отнес находку в краеведческий музей. Сотрудники музея запросили помощь научного сотрудника Палеонтологического института РАН, доцента Удмуртского государственного университета Александра Бакаева. Ученый определил, что кость принадлежит ископаемой лошади, которая обитала в эпоху плейстоцена. Об этом сообщает Udm-info.ru.
Кость является проксимальной фалангой лошади. Ранее в коллекции музея не было останков таких древних животных.
Специалисты отмечают, что лошади, обитавшие в ледниковом периоде, по росту были сопоставимы с пони. Они отличались широким и плоским копытом.