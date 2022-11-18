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На телеканале «ЧЕ!» состоится премьера шоу «Большой Кэш»

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Фото: ЧЕ!
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19 ноября на телеканале «ЧЕ!» состоится премьера шоу «Большой Кэш» с популярным ведущим Виктором Логиновым.

В новом проекте две команды из трех человек сражаются за крупный денежный приз. Участников ждет настоящий вызов. На что они готовы пойти ради победы? Целовать лягушек, есть насекомых, танцевать со змеями, бить тату, стричься налысо и многое другое. Тот, кто пройдет огонь, воду и собственные страхи, заберет с собой большой кеш.

Ведущим проекта стал актер Виктор Логинов. Он получил широкую известность благодаря роли Гены Букина в сериале «Счастливы вместе». Параллельно с работой в театре и кино Виктор ведет телепроекты на крупных развлекательных каналах.

Виктор Логинов, актер и ведущий шоу «Большой Кэш»: «По накалу страстей проект очень эмоциональный! Я видел, как один участник проэпилировал себе всю грудь, другой ел хлопья с опарышами, третий сделал себе огромное тату на лице. Все реакции людей настоящие, именно поэтому наблюдать за ними так интересно. Жду с нетерпением премьеры! Уверен, зрители будут в диком восторге!».

Чтобы сделать проект живым и народным, телеканал устроил открытый кастинг. В шоу за главный приз боролись учителя, фермеры, косметологи, многодетные мамы, программисты и даже пожарные.

Проверить себя на прочность предстоит и знаменитостям: Арине Даниловой (певица и YouTube-блогер, 2,5 мл подписчиков), Тиме Акимову (поп-исполнитель и блогер, 500 тыс. подписчиков), Артему КИД (поп-исполнитель), Эсми (блогер, 2 млн подписчиков), VJ Чак (радиоведущий), а также блогерам Насте Петровой (615 тыс. подписчиков) и Белле Кузнецовой (600 тыс. подписчиков). Зрителей ждет несколько специальных выпусков с командами блогеров, артистов и известных радиоведущих.

VJ Чак, радиоведущий: «Участие в шоу — один из самых безбашенных поступков в моей жизни! Я такой человек, мне всё время нужны приключения и острые ощущения. Остроты в «Большом Кэше» было даже слишком много! Но вот вам спойлер: я выполнил самые страшные и абсурдные задания. А как именно? Смотрите в выпусках!».

Настя Петрова, блогер: «Я привыкла быть стойкой и биться до конца, но даже у меня был момент, когда очень хотелось сдаться. Настолько было тяжело. Во втором туре мне выпало самое сложное задание: выпить шесть стаканов с разными жидкостями. Не буду раскрывать, что за мерзость там была, это надо видеть».

Сразу два премьерных выпуска игрового шоу «Большой Кэш» с Виктором Логиновым выйдут 19 ноября в 21:00 на телеканале «ЧЕ!».

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