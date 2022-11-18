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Уголовное дело возбудили по факту исчезновения 16-летней девушки в Крыму

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Фото: СК РФ/crim.sledcom.ru
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Уголовное дело по статье «Убийство» возбуждено по факту исчезновения 16-летней студентки первого курса симферопольского колледжа. Об этом 18 ноября сообщили в СК РФ по Крыму и Севастополю.

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«В правоохранительные органы обратились родители девушки, которые сообщили, что вчера утром дочь ушла из дома и до настоящего времени не вернулась, ее местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в семье конфликтных ситуаций с девушкой не было. Сейчас следователи, полицейские и добровольцы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Крым» отрабатывают возможные маршруты передвижения студентки, обмениваются информацией. Ведется работа со знакомыми и близкими пропавшей.

Ход расследования и поиска — на личном контроле руководителя ГУ СК по региону Владимира Терентьева и прокурора Крыма Олега Камшилова.

МВД по Крыму, в свою очередь, уточнило приметы пропавшей и попросило всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении подростка обратиться в ближайший отдел полиции или по телефонам.

Ранее, 14 ноября, сообщалось, что пропавшего в Забайкалье 10-летнего мальчика нашли живым. Ребенок ушел из дома 11 ноября. Два дня родители искали его самостоятельно, а на третий обратились в правоохранительные органы.

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